Quotidiano.net - L'Unione europea pronta a rispondere ai nuovi dazi di Trump su acciaio e alluminio

Leggi su Quotidiano.net

L'"risponderà" aiannunciati dal presidente statunitense Donald, come ha fatto durante il primo mandato del presidente americano: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot. "Non c'è alcuna esitazione quando si tratta di difendere i nostri interessi", ha affermato il ministro su TF1, aggiungendo che la Commissioneha il mandato di agire in questa direzione. La dichiarazione segue il previsto annuncio da parte dioggi didel 25% sull'e sull'importati negli Stati Uniti.