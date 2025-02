Quotidiano.net - Luis de Guindos: Evitare guerra commerciale sui dazi con Trump

Il vicepresidente della Banca centrale europea,de, ha esortato a negoziare con l'amministrazione di Donaldper tentare diunasui, per cui ha raccomandato di "mantenere un'attitudine aperta", ma senza "farsi assoggettare". "E' molto importante avere un'attitudine aperta, non puoi farti assoggettare da chi hai di fronte", ed è importante "tenere anche in conto che, a volte, gli annunci iniziali non finiscono con il concretizzarsi", ha detto denel rispondere a quale debba essere l'attitudine da parte europea, in un'intervista alla tv pubblica spagnola Tve. Sugli annunci dei, il numero 2 della BCE ha avvertito che l'approccio del governo guidato da Donaldè utilizzare strumenti economici per raggiungere obiettivi politici, il che comporta "un cambio di paradigma" nella principale economia del mondo.