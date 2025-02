Terzotemponapoli.com - L’Udinese vista ieri al Maradona. E un Napoli che, almeno…

Napoli-Udinese 1-1: di seguito alcune righe tratte dall'edizione odierna del Messaggero Veneto. "La squadra di Runjaic ha prodotto la più bella prestazione stagionale. Perchè Conte per una settimana, costellata dalla scivolata (insperata) dell'Inter a Firenze nel recupero, aveva martellato i suoi: vincere per mettere ancora di più pressione alla rivale. E il Napoli è uno squadrone". Ieri sera al Maradona. "Però s'è trovato di fronte una bella squadra compatta, capace di costruire e ripartire, produrre 4 occasioni da gol nitide e poi andare sotto, segnare, far di nuovo paura ai rivali, difendere in modo ordinato anche quando il Napoli schiumava rabbia, perchè con Bijol e Solet è un bell'andare. E pure credere al colpaccio fino alla fine inserendo sul pari Bravo al posto di un super Atta e sfiorando ancora il gol.