Ilfattoquotidiano.it - “Lucio Dalla prima di morire mi disse di credere in me, il disco dopo Sanremo non stava andando bene”: la rivelazione di Pierdavide Carone

sta riscontrando un ottimo risultato a “Ora o Mai più”, accolto con favore da giuria e critica sta vincendo diverse puntate dello show del sabato sera di Rai Uno. Ospite della trasmissione radiofonica Maschio Selvaggio in onda su Rai Radio 2, ha raccontato a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini un aneddoto che ebbe come protagonistacon cui ha partecipato al Festival didel 2012 sulle note del brano “Nani”, scritto a quattro mani proprio conha ricordato l’ultimo messaggio del maestro, inviatogli due giorniche un improvviso malore mettesse fine alla propria esistenza. “Lui era in tour, – ha detto – io dovevo raggiungerlo a Parigi per una delle sue tappe. Ilche usciva danonbenissimo, io però non gli avevo detto nulla.