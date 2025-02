Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite, cos’è la malattia

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –in ospedale a Torino peracuta. E’ la stessa attrice comica, in collegamento con Che tempo che fa, a fornire news e aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero avvenuto martedì. I dolori, la corsa al pronto soccorso e la diagnosi: “Pensavo di avere l’influenza”, dice. Ora, spiega, il quadro clinico si avvia verso la normalità: “I valori stanno scendendo”. Il dolore è uno dei sintomi dellaacuta. Come spiega il San Raffaele, la patologia si presenta in forma lieve nel 90% dei casi e in forma severa nel 10%. Il sintomo più comune e il dolore addominale violento ed improvviso, che compare prevalentemente nella parte alta dell’addome (dolore ‘a sbarra’) ma che si può anche diffondere verso la schiena (‘a cintura’), si legge sul sito del San Raffaele.