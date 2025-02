Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta, il racconto: “Sentirà bruciore anche nella sua patata”

Leggi su Thesocialpost.it

è statain ospedale a Torino a causa di una. È stata la stessa comica, collegata durante la trasmissione “Che tempo che fa”, a fornire aggiornamenti sulle sue condizioni di salute dopo il ricovero avvenuto martedì. Ha raccontato di aver avvertito dolori intensi, inizialmente scambiati per sintomi influenzali. Tuttavia, ha rassicurato i fan dicendo che la situazione sta migliorando: “I valori stanno scendendo”. Il dolore addominale è uno dei sintomi tipici della. Come riportato dal San Raffaele, la malattia si manifesta in forma lieve nel 90% dei casi e in forma severa nel restante 10%.Leggi: Ilaria Salis ospite di Fazio difende le occupazioni: “I movimenti occupano case pubbliche abbandonate”SintomiIl sintomo principale è un dolore addominale improvviso e intenso, localizzato soprattuttoparte superiore dell’addome, ma può irradiarsi verso la schiena.