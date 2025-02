Quotidiano.net - Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta, come sta la comica

Roma, 10 febbraio 2025 – E’ finita in ospedale il 4 febbraio scorso per una, conduttrice,e ospite fissa del programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. In collegamento telefonico dall’ospedale torinese di Gradenigo, Lucianina ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute spiegando anche le ragioni della sua assenza dalla puntata di ieri,aveva fatto poco prima con un post sulla pagina Instagram della trasmissione. "Stavolta non sono caduta, ma mi mancava una permanenza in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una. Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione – ha detto lain collegamento telefonico con Fabio Fazio –. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po' a farmi vedere, aspettando che passasse.