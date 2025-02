Tvzap.it - Luciana Littizzetto ricoverata in ospedale: cose le è successo

Leggi su Tvzap.it

, nota attrice e comica televisiva italiana, ha dovuto affrontare un ricovero ina causa di una pancreatite acuta. Cosa èe come sta ora. (.) Notizia in aggiornamento“Che Tempo Che Fa”,inDurante un intervento nella puntata di “Che tempo che fa” andata in onda ieri sera, in collegamento con Fabio Fazio,ha raccontato la sua esperienza. La comica ha spiegato di aver inizialmente scambiato i forti dolori per una semplice influenza, salvo poi scoprire che si trattava di una pancreatite acuta, una condizione grave che ha richiesto il suo immediato ricovero in. «Serve anche questo perché aiuta noi sani ad apprezzare di più quello che abbiamo» ha spiegato al conduttore affermando di sentirsi grata che il peggio sia passato.