Anticipazionitv.it - Luciana Littizzetto ricoverata d’urgenza: il motivo e l’assenza a Che Tempo Che Fa

è stata assente nella puntata di CheChe Fa di domenica 9 febbraio 2025. La comica torinese ha spiegato ildel suo ricovero ospedaliero, lasciando tutti senza parole. Durante un collegamento telefonico con Fabio Fazio, ha rivelato di essere alle prese con una patologia che, nei casi più gravi, può avere conseguenze molto serie. Per fortuna, la situazione sembra essere sotto controllo e la sua salute sta migliorando.Il racconto diNel corso della puntata di CheChe Fa,ha voluto rassicurare il pubblico e i suoi colleghi: “Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta”. La comica ha raccontato di aver inizialmente sottovalutato i sintomi, aspettando che il dolore passasse da solo.