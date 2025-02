Dilei.it - Luciana Littizzetto in ospedale, salta Che tempo che fa: come sta e l’annuncio (a modo suo)

Brutto episodio di salute per: la presentatrice e comica protagonista di Cheche fa accanto a Fabio Fazio è finita inper via di una pancreatite acuta che l’ha costretta are il consueto appuntamento domenicale in trasmissione.A raccontarlo lei stessa in collegamento telefonico con il presentatore durante la puntata del programma, dove ha voluto raccontare l’accaduto e ringraziare i medici per il lavoro che le ha permesso di stare meglio.ina “Cheche fa”Una puntata di Cheche fa senza la presenza in studio diquella di domenica 9 febbraio. Lucianina,spesso l’apostrofa il conduttore e amico Fabio Fazio, ha dovuto prendersi un momento di pausa a causa di una condizione medica che l’ha costretta a recarsi in: una pancreatite acuta.