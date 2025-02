Secoloditalia.it - Luciana Littizzetto in ospedale per una pancreatite acuta: «Mi mancava…»

è stata ricoverata inper una. Le condizioni dell’attrice comica, presenza fissa a Che tempo che fa, sono state rese note durante la puntata di ieri sera, condotta da Fabio Fazio. È stata lei stessa a raccontarlo con un messaggio in collegamento telefonico, scherzandoci su. «Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in», ha detto, entrando poi più nel dettaglio.ricoverata per una«Niente, martedì mi sono sentita male, sono corsa al pronto soccorso pensando di avere l’influenza: è una. Pensavo che il dolore sarebbe passato, invece no. E io ho una soglia del dolore molto alta. Laè associata all’abuso di alcol? Io mangio come un monaco del monte Athos.