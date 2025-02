Tvzap.it - Luciana Littizzetto colpita da pancreatite: di cosa si tratta e quali sono i sintomi

Durante la puntata di ieri di "Che Tempo Che fa", ha annunciato di essere ricoverata in ospedale a Torino a causa della pancreatite. I fan della comica e conduttrice televisiva adesso curiosi di sapere di che si tratta e soprattutto quali sono i sintomi. Luciana Littizzetto ha saltato la puntata di ieri di "Che tempo che fa" a causa di una pancreatite acuta. È stata lei stessa ad annunciarlo telefonicamente durante la puntata. La comica è ricoverata all'ospedale Gradenigo. La comica e conduttrice televisiva ha voluto rassicurare tutti, dicendo: "Diciamo subito per non allarmare nessuno che è una pancreatite seria ma che stai molto meglio."