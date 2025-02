Spazionapoli.it - “Lucca al Napoli?”: il presidente dell’Udinese ha risposto in diretta

Leggi su Spazionapoli.it

Lorenzopotrebbe essere uno dei prossimi acquisti del? Ha parlato ilin. Se è vero che il mercato è chiuso almeno per quanto riguarda la sessione invernale, è altrettanto vero che Giovanni Manna sta lavorando già da adesso per portarsi avanti con il lavoro e consegnare nelle mani di Antonio Conte dei nuovi calciatori che passano aumentare il livello della rosa azzurra.Nel mese di gennaio sono arrivati degli elementi funzionali e che ovviamente serviranno alla squadra per arrivare alla fine con delle rotazioni che consentano ai titoli di non percepire troppo la stanchezza della corsa, ma è chiaro che in estate andrà fatto qualcosa di diverso.Lo sa bene il direttore sportivo, ne è consapevole ilAurelio De Laurentiis, se lo auspica Antonio Conte che nel frattempo è concentrato con il lavoro sul campo.