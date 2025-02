Luca Casarini e quelle ombre tra spionaggio di Stato e caso Almasri | Colpiscono i testimoni dei crimini in Libia è regime

Leggi su Open.online

Giornalisti e membri di ong, governo italiano e l’israeliana Paragon: un triangolo di cui al momento si conoscono solo i vertici e poco altro. Da Roma sono arrivate ripetute smentite riguardo all’utilizzo dello spyware mentre l’azienda diha reagito stracciando il contratto con Palazzo Chigi. Oltre a questo, il silenzio. Ma non da parte delle vittime: «Quando si spia chi dà fastidio, è ilche lo fa», ha detto in una conferenza stampa da Strasburgo, storico attivista no global e fondatore della ong Mediterranea Saving Humans. Per questo ha sollevato una duplice richiesta. Una, informale, alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, «affinché si faccia attenzione a cosa accade in Italia e in Ungheria». L’altra, ufficiale, sotto forma di esposto al centro di sicurezza cibernetica della polizia di Palermo.