Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 10 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 10– con la soap turca, Get. Nellaodierna Cagla scopre che il figlio di Esra e Cinar è in realtà di Ozan, ma promette di non dirlo a nessuno. Però esorta il fratello a tornare a Londra con tutta la famiglia al seguito, spaventata che la verità possa arrivare alle orecchie di Ozan e di altri. Esra, in azienda, rivede Ozan ma lui le porta molto rancore e la ignora. Esra decide che, dopo il matrimonio del fratello, tornerà a Londra, ma solo con Atlas. Ecco ilcon il sessantaquattresimo episodio.