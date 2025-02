Thesocialpost.it - Louise rapita dopo scuola a 11 anni, torturata e uccisa nel bosco: “Il killer è libero, abbiamo paura”. Polizia schierata

Orrore in Francia, dove, una bambina di 11, è stata trovata morta in unessere scomparsa all’uscita da. Per lanon ci sono dubbi: si tratta di un omicidio, ma il delitto resta avvolto nel mistero.Leggi anche: Ancona, bambina caduta dal balcone: com’è successo e come staIl ritrovamento del corpoL’allarme era scattato nel primo pomeriggio di venerdì, quando la bambina non era rientrata a casala. I genitori,averla cercata senza successo tra amici e parenti, hanno denunciato la scomparsa alla.Le ricerche sono partite immediatamente, con l’ausilio di cani, elicotteri e droni. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso la piccola mentre si incamminava lungo il solito sentiero, ma poi si erano perse le sue tracce. Il corpo senza vita è stato ritrovato nella mattinata di sabato, nel Parc des Templiers, a circa un chilometro dalla