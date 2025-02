Lottomatica Group, rating B dal Carbon Disclosure Project

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –annuncia, in una nota, di aver ottenuto ilB dal(Cdp), rientrando tra le oltre 24.800 organizzazioni impegnate nella costruzione di un futuro sostenibile, e distinguendosi come "una delle poche aziende leader a livello globale nel settore del gaming per trasparenza e impegno nella sostenibilità ambientale". .