Ilgiorno.it - Lotta alla ludopatia, il Lions di Parabiago apre un nuovo sportello a Villa Corvini

(Milano), 10 febbraio 2025 - IlClub Maggiolini diundi supporto nella. IlClub Maggiolini ha avviato una nuova iniziativa di volontariato con l’obiettivo di combattere la, offrendo un servizio di supporto per chi è affetto da dipendenza da gioco d’azzardo. Lo, che sarà attivo presso gli spazi di, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera affrontare questa problematica in modo anonimo e gratuito. A partire dal 20 febbraio e fino ad aprile, ogni giovedì dalle 16 alle 18, i cittadini potranno accedere a questosituato al piano terra di(via Santa Maria, 27). Durante queste due ore di ricevimento, saranno organizzati incontri individuali e familiari, pensati per aiutare a contrastare i danni del gioco d’azzardo e le sue ripercussioni socio-economiche.