Ilrestodelcarlino.it - Loreto porta la "Morte del giusto" candidata Unesco alla Bit di Milano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 febbraio 2025 – Anche la città diè tra i protagonisti della Borsa internazionale del turismo (Bit) di, il prestigioso evento dedicato al settore turistico. Un’occasione imperdibile per valorizzare l’eccezionale patrimonio storico, culturale e spirituale della città mariana, punto di riferimento del turismo religioso a livello mondiale. In particolare, il sindaco Moreno Pieroni e l’assessoreCultura Francesca Carli sono presentiBit oggi, lunedì 10 febbraio, per illustrare le numerose opportunità turistiche offerte dcittà mariana nell’ambito del talk evento “, unaaperta sulle Marche – Le sacre rappresentazioni della Passionea bene immateriale dell'”. Chiaro il riferimentodel”, la Passione Vivente di Villa Musone – organizzata dal Ctg Valmusone - rientrata appunto nel novero delle sacre rappresentazioni che ambiscono al prestigioso riconoscimento e che, senza dubbio, rappresenta un ulteriore tassello nel già ricchissimo patrimonio culturale e devozionale della città di