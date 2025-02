Ilgiorno.it - Lorenzo Rovagnati e i due piloti morti in elicottero, oggi l’autopsia. E si lavora sulla possibile dinamica dell’incidente

Milano, 10 febbraio 2025 – Si tiene, lunedì 10 febbraio,delle tre vittime dell'incidente indi mercoledì pomeriggio a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove sonoe i dueFlavio Massa e Leonardo Italiani. L'incarico al medico legale è stato conferito dalla Procura di Parma guidata dal procuratore Alfonso D'Avino che coordina le indagini dei carabinieri nell'ambito del fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Mentre Stefano Benassi, esperto di elicotteri, è stato nominato consulente aeronautico, per ricostruire l'esattadella tragedia. Il sopralluogo del super consulente Gli inquirenti hanno anche incaricato un esperto di elicotteri, Stefano Benassi, per ricostruire lae capire perché l'Agusta Westland AW109 sia precipitato a 400 metri dal decollo.