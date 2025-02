Metropolitanmagazine.it - L’Oréal accoglie in famiglia il brand di alta profumeria Amouage (acquistandone una quota)

Continua la conquista del Medio Oriente per: il gruppo francese tra i più importanti al mondo per il beauty ha acquisito alcune azioni di, undimolto popolare in Medio Oriente. L’accordo permetterebbe al gruppo francese di continuare la sua espansione e il suo rafforzamento nella regione del Medio Oriente, conquistando un mercato che è ancora in espansione.acquisisce unadiNicolas Hieronimus, direttore generale di, ha parlato dell’accordo venerdì 7 febbraio, durante una conferenza stampa. “è il marchio di profumi che registra la crescita più forte in Oman”, ha dichiarato. Con questa mossa è nota la volontà del gruppo francese di affermarsi ulteriormente in Medio Oriente, puntando a undi lusso molto forte nella regione.