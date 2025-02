Ilgiorno.it - L’omicidio di Jhoanna, ecco il video che incastra il suo compagno: esce di casa trascinando un borsone pesante

Milano, 10 febbraio 2025 – Sono le 18.44 del 24 gennaio: la telecamera che riprende il cortile interno del complesso residenziale di piazza dei Daini 4/2 riprende il ritorno adiNataly Quintanilla Valle. La donna è al telefono, come si evince nelle immagini dell'occhio elettronico acquisite dai militari del Nucleo investigativo nell'indagine sull'omicidio della babysitter quarantenne originaria di El Salvador:si intratterrà per sette minuti al telefono, per poi rientrare nel monolocale al piano terra. È l'ultima immagine in vita della donna: inad attenderla c'è ilquarantottenne Pablo Heriberto Gonzalez Rivas, che qualche ora dopo la ucciderà, nella sua versione spezzandole il collo durante un gioco erotico finito male. Il secondo frame Nel, si vede anche altro: il momento in cui Rivasdiin piena notte.