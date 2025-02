Movieplayer.it - Lockerbie – la vera storia dell’attentato, una docuserie fa chiarezza sulla catastrofe, su Sky stasera

Arriva lache fasull'attentato scozzese del 21 dicembre 1988, testimonianze degli investigatori e delle persone coinvolge nella tragedia per provare a fare, in esclusiva su Sky Dcoumentaries. A conclusione di: Attentato sul volo Pan Am 10, di cuiapproderà su Sky e NOW l'ultimo episodio, a farsul terribile evento occorso il 21 dicembre 1988 arriva- ladell'attentato,in quattro episodi che potremo vedere su Sky oggi 10 febbraio a partire dalle 22:15. La, in esclusiva su Sky Documentaries, ripropone il racconto del disastro del 21 dicembre 1988 fatto dei parenti delle vittime, a partire dal coraggioso Jim Swire, padre di Flora, e dagli abitanti della tranquilla cittadina scozzese sconvolta dall'attentato.