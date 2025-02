Tpi.it - Lo sviluppo dell’aeroporto di Nizza un modello per l’ampliamento di Roma Fiumicino

Investire sul trasporto aeroportuale, su nuove tecnologie e scali moderni ha importanti ricadute dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Un esempio virtuoso arriva in tal senso da, dove si sta lavorando senza sosta per riuscire a inaugurare entro Pasqua l’area dedicata ai voli internazionali della nuova estensione del terminal 2 all’aeroporto Nice Côte d’Azur, gestito da Aca (Aéroports de la Côte d’Azur), un gruppo pioniere nella sostenibilità con zero emissioni di CO2 e tecnologie innovative per l’esperienza aeroportuale e gestito per il 56% da Mundys.Un importante progetto di espansione che conferma l’impegno del gruppo controllato da Benetton negli investimenti strategici nel settore, con evidenti ricadute positive per tutto il territorio. Un investimento di poco meno di 160 milioni di euro, che Mundys ha finanziato e intrapreso durante il periodo difficile della pandemia, e che porterà lo scalo diad ampliare la propria capacità massima da 14 a 18 milioni di passeggeri l’anno.