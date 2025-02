Anteprima24.it - Lo show cooking di chef Pugliese sul parterre di Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiPiatti innovativi e genuini seguendo rigorosamente la tradizione irpina e detentore della medaglia di bronzo dei campionati italiani di cucina: èLuca, pronto a calcare ildiconnell’ambito della 75esima edizione del Festival della canzone italiana.La cucina prestigiosa diha ottenuto significativi riconoscimenti nel campo culinario, oltre che una brillante partecipazione ai Mondiali di cucina a Lussemburgo nel 2018. Collabora, inoltre, come figura di consulenteper la crescita di importanti aziende che vendono prodotti dedicati al mondo della ristorazione. Non solo ingredienti food service, ma anche attrezzature e macchinari rivolti a chi cucina per professione.Attivo anche nella comunità locale, Lucaricopre il ruolo di consigliere provinciale per l’Associazione Cuochi Avellinesi e continua a stupire con le sue creazioni culinarie comefreelance.