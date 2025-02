Iodonna.it - Lo avevamo conosciuto alla scuola di Fondazione Barilla “Saranno cuochi”. Poi, per il furto di una giacca anni prima, è stato recluso in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr)

Arrivato in Italia su un barcone della Tunisia in condizioni estreme, immigrato sfruttato e raggirato negli ambienti della ristorazione romana, Hamdi sembrava essere approdato a un porto sicuro, presso la”. Lì loincontrato, per raccontare la sua storia di riscatto. Ma era presto per cantare vittoria. Hamdi ha dovuto affrontare altre mille e improbabili perizie, compresa la reclusione in un Cpr e il rischio di essere espulso,di potere trovare, finalmente, la sua dimensione. Oggi Hamdi, riottenuto un permesso di soggiorno provvisorio, fa parte dello staff del ristorante Da Gorini (una stella Michelin) di San Piero in Bagno, in Emilia-Romagna. Lo chef stesso lo considera un vero talento. Insomma: questa è una storia a lieto fine. Per ora. “”.