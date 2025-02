Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurro al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Van de.2-0 BREAK! Scappa via il dritto dell’olandese, c’è il break immediato!30-40vincente del neerlandese.15-40 Due palle break. Ancora una splendida risposta d’incontro di rovescio del torinese.15-30 Gran risposta di rovescio e solido dritto inside in del.15-15 Dritto inside out e smash a segno per Lorenzo.15-0 Prima esterna vincente dell’olandese.1-0 Game. Con una prima al centro vincente il torinese tiene la battuta.40-15 Arriva il dritto inside in vincente di Van de.40-0 Ottima seconda del.30-0 A metà rete il dritto incrociato dell’olandese.15-0 Prima esterna vincente del piemontese.PRIMO SET21:38 In corso il riscaldamento prepartita.