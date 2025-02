Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:38 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4via alcon l’olandese al servizio.21:36 Il vincente dell’incontro sfiderà al secondo turno colui che avanzerà dal derby transalpino tra Lucas Pouille e Benjamin Bonzi21:31 Secondo confronto diretto tra i due e nuovo incrocio sul veloce indoor francese dopo la sfida di qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024 in cui l’azzurro si impose in 3 set tirati.21:27 Otto Virtanen completa l’opera rimontando Sebastian Korda. Tra poco meno di 20via alla sfida tra Lorenzoe l’olandese Botic Van de.20:46 Il finnico ripaga con la stessa moneta l’avversario imponendosi nel tiebreak del secondo set. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di assistere all’esordio di