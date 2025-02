Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp 6-1, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’azzurro domina il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Decolla stavolta la risposta di rovescio di Lorenzo.15-15 Gran risposta di rovescio del.15-0 Scappa via il dritto di.SECONDO SET6-1SET! Palla corta di Van deche praticamente si consegna all’avversario. Si chiude qui unparzialeto dal.40-15 DUE SET POINT. Servizio vincente del torinese.30-15 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di.30-0 Palla corta e passante di rovescio ben giocato dal.15-0 Servizio, schiaffo al volo e volèe a segno per Lorenzo.1-5 Game Van de. Servizio e rovescio. Il neerlandese si sblocca, ma oraserve per il set.40-0 Ottimo passante con il dritto incrociato dell’olandese.30-0 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del torinese.