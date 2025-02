Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp 6-1 2-5, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game Van de. Servizio e dritto. Dopo il cambio di camposervirà pernel set.AD-40 Van decomanda lo scambio e chiude con un comodo smash.40-40 Prima il dritto inside out, poi la smorzata in contropiede del torinese.AD-40 Prima vincente dell’olandese.40-40 Peccato. Lorenzo entra nello scambio ma fallisce il dritto lungolinea.30-40 Palla del controbreak. In corridoio il dritto in uscita dal servizio del neerlandese.30-30 Errore gratuito con il rovescio dell’olandese.30-15 In corridoio il dritto lungolinea di.15-15 A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di Van de.15-0 Non passa la risposta di rovescio del.2-4 Game. In corridoio lo schiaffo al volo di dritto dell’olandese, che torna ora alla battuta.