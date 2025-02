Oasport.it - LIVE Sonego-Van de Zandschulp 3-0, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Molto reattivo l’azzurro nel piazzare un solido rovescio in uscita dal servizio.30-30 Servizio e dritto a segno per Lorenzo.15-30 Ottimo dritto dal centro del torinese.0-30 Primo punto dillo vinto dall’olandese, che fa buona guardia a rete chiudendo con la volèe di dritto in allungo.0-15 Non passa il dritto lungolinea del piemontese.4-0 DOPPIO! Ennesimo regalo con il dritto di Van de. Lorenzo vola avanti di due.15-40 Due palle del doppio. Fioccano i gratuiti di dritto del neerlandese.15-30 Scappa via il dritto di Van de.15-15 Servizio e dritto a segno per l’olandese.0-15 Stupendo il dritto inside in in controbalzo vincente.3-0 Game. Altra risposta scarica di Van de