Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs, Super Bowl 2025 in DIRETTA: kick-off! Comincia la sfida a New Orleans

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-OFF!ILLIX.0.40 Siamo al Caesarsdome di Newe si gioca al coperto su terreno sintetico: le condizioni ideali per i giocatori per esprimersi al meglio.0.38 Patrick Mahomes che ha l’opportunità di vincere il quarto MVP del, avvicinandosi alle cinque volte di Tom Brady. Il quarterback è l’uomo simbolo deinei recenti trionfi.0.36ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Adesso è davvero tutto pronto per l’inizio.0.33 Si avvicinano a metà campo i capitani delle due squadre per il lancio della monetina.0.30 Emozionante interpretazione, molto particolare di Jon Batiste con il piano. Adesso si va verso il-off.0.28l’interpretazione di Jon Batiste dell’inno americano.