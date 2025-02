Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 7-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Hurts firma il primo touchdown della sfida!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalla che torna quindi ai.Time out quando mancano 4’36” alla fine delquarto.-4 minuti: Mahomes si infila in un piccolo solco, ma non trova il suo ricevitore sotto pressione. Altro errore per i.-6 minuti: Mahomes si affida a Smith-Schuster e c’è la ricezione.Nessun problema per la trasformazione di Elliott: 7-0!!! STAVOLTA C’E’ ILDEGLI! La spinta guidata da Goedert per arrivare aldiche viene infatti cancellato: si rimane quindi sullo 0-0che potrebbe però essere cancellato: Dutson ha toccato prima il ginocchio con il pallone e poi terra. A lavoro la moviola.6:30NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!! VA A SEGNO DUTSON!-7 minuti.