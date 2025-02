Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 7-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Hurts e compagni davanti dopo il primo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-13 minuti. Lancio abbastanza corto e sicuro per Mahomes che finora non sta azzardando.-14 minuti. Intercetto!lancia male e arriva l’intercetto da parte deicon Cook: c’è quindi il turnover. Glipotevano evitare di prendersi questo rischio.VIA AL SECONDODEL! Palla ancora ai.FINISCE ILavanti 7-0 sui.0?39 Offside da parte di Omenihu e 5 yard di penalità.Arriva la pressione su! Adesso bisogna vedere la decisione degli arbitri, potrebbe essere partito troppo presto il pressing dei.-1 minuto.guadagna qualche altra yard, si entra nell’ultimo minuto del.-2 minuti. Buona corsa di Barkley che guadagna altre 4 yard. In bambola la difesa dei