Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 40-6, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Chiefs a un passo dal trionfo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAField gol Elliott! Fa 9 su 9 trasformazioni:sul 40-6.-8 minuti. Time out chiamato dai. Siamo in una fase morta del match, ormai praticamente segnato.Mahomes stava caricando un pallone in profondità, ma altro possesso perso.Trasformazione perfetta per Elliott: 37-6 per gli.-9 minuti. Già passati i primi cinque minuti di quest’ultimo quarto: attraverso le corse glifanno scorrere il cronometro e ora Elliott prova ad andare per i pali.-10 minuti. Si comincia a fare discorsi anche sull’MVP che andrà probabilmente a uno tra Barkley e Hurts.-12 minuti. Down per Hurts, inon ci sono più, la difesa è inesistente.-13 minuti. Altro down guadagnato dagliche avanzano subito e fanno correre il cronometro.