Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 40-22, Super Bowl 2025 in DIRETTA: trionfo e dominio per Jalen Hurts e compagni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE CON UNA VITTORIA ROBOANTE! Ivincono per 40-22 sui, un punteggio ai tratti umilianti reso meno pesante solo nel finale con un paio di touchdown di Mahomes.Stavolta arriva per davvero il touchdown di Hopkins: iaccorciano sul 40-14 con la conversione da due punti.Touchdown che non arriva per Brown: c’è il flag per un’interferenza.-3 minuti.che si riavvicinano alla linea di touchdown quantomeno per rendere meno amaro il passivo.-5 minuti. Ennesimo pallone perso per i.-6 minuti. Worthy fa un down,che ora fanno strada, ma la difesa diconsente tutto ciò.-7 minuti. Ricezione e avanzamento per Kelce e per i.Field gol Elliott! Fa 9 su 9 trasformazioni:sul 40-6.