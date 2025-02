Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 40-22, Super Bowl 2025 in DIRETTA: dominio per Jalen Hurts e compagni

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL4.32 Ladelfinisce qui. Grazie per averci seguito in questa nottata e buon proseguimento a tutti.4.31 Trofeo Lombardi che torna nelle mani deia distanza di 8 anni, sfuma il terzo trionfo di fila per i.4.30 Unche doveva essere incerto e che è stato a senso unico: ihanno dominato dall’inizio alla fine, mettendo in totale confusione i, con un Patrick Mahomes quanto mai in difficoltà.FINISCE CON UNA VITTORIA ROBOANTE! Ivincono per 40-22 sui, un punteggio ai tratti umilianti reso meno pesante solo nel finale con un paio di touchdown di Mahomes.Stavolta arriva per davvero il touchdown di Hopkins: iaccorciano sul 40-14 con la conversione da due punti.