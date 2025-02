Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 34-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Hurts e compagni continuano a dominare, Mahomes in confusione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1 minuto. Buon guadagno finalmente per icon la ricezione di Worthy da: piccola disattenzione degli.Trasforma Elliott per il 34-0. Incredibile a New Orleans.Lancio straordinario diche non ha la pressione del difensore e riesce nel lancio chirurgico per Smith.TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN SMITH!!!!!! ANCORA GLI!-2 minuti. INTERCETTO! ANCORA UN ERRORE DIcostretti a forzare al quarto tentativo e attacco che si conclude. Siamo quasi al crepuscolo anche del terzo quarto ee isono in completa.-3 minuti. Slalom diche però non ha opzioni e deve ritornare indietro.Dalle 29 yard non può sbagliare Elliott. 27-0 in favore dei.-4 minuti.