Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 27-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Hurts e compagni continuano a dominare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADalle 29 yard non può sbagliare Elliott. 27-0 in favore dei.-4 minuti. Elliott decide di andare per i pali per fare altri tre punti.-5 minuti. Lancio incompleto diper Smith: non arriva il touchdown.-5’49” Time out conche hanno la possibilità concreta di colpire ancora. Dalla parte deidifficoltà fisiche e diversi acciacchi.-6 minuti.che possono fare un altro touchdown.-8 minuti.passa in mezzo ai difensori con estrema facilità, poi Barkley riceve a un passo dalla linea di meta.-9 minuti. Un’altra corsa di Barkley che entra nella difesa deicome il coltello nel burro.-10 minuti.salta la pressione e si prende il primo down!-11 minuti. Ripartono quindi all’attacco iche possono rimpinguare ulteriormente il vantaggio.