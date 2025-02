Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 24-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: comincia il secondo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 minuti. Niente da fare per iche chiudono un down, ma poi non riescono ad avanzare. Non positivo neanche l’avvio di terzo quarto.-13 minuti. Ennesimo errore di Mahomes, la difesa deinon lascia pertugi.SI RI!2.49 Sul palco c’era anche Serena Williams che ballava al ritmo di musica. Tantissimi i personaggi del mondo dello sport e non presenti.2.47 Insieme a Kendrick Lamar si è esibito anche SZA.2.45 Terminata l’esibizione di Kendrick Lamar, tra poco le due squadre saranno pronte a ripartire.2.27l’esibizione di Kendrick Lamar.2.25 Emblematiche le immagini di Patrick Mahomes: uno sguardo perso nel vuoto, completamente impotente di fronte a ciò che sta accadendo.2.20 Adesso è il momento dell’Halftime show: a New Orleans stanno montando il palco per Kendrick Lamar.