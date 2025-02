Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 10-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: Elliott trasforma, scappano via gli Eagles

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8’38” Dentro i paliavanti 10-0.-8 minuti.va per i pali e cerca lazione da 48 yard.-9 minuti. 4th&3 per iche hanno l’ultimo tentativo. Per completare il down dovranno provare probabilmente a calciare.-10 minuti. Barkley guadagna qualche yard e si avvicina al down.-11 minuti. Si completa stavolta il lancio di Hurts per Brown che riesce a rimanere in campo.Continuano a essere imprecisi e frettolosi i: una situazione piuttosto strana per una squadra così forte.-12 minuti. Brutta palla di Mahomes per Kelce che non riesce a ricevere.-13 minuti. Lancio abbastanza corto e sicuro per Mahomes che finora non sta azzardando.-14 minuti. Intercetto! Hurts lancia male e arriva l’intercetto da parte deicon Cook: c’è quindi il turnover.