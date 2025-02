Oasport.it - LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 0-0, Super Bowl 2025 in DIRETTA: equilibrio nella prima parte di primo quarto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATouchdown che potrebbe però essere cancellato: Dutson ha toccatoil ginocchio con il pallone e poi terra. A lavoro la moviola.6:30 TOUCHDOWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!! VA A SEGNO DUTSON!-7 minuti. Non è ricevibile il lancio di Hurts per Goedert, ma c’è una penalità per uno scontro proprio di Goedert con McDuffie.-8 minuti. Hurts ha tanto tempo per lanciare e trova Goedert! 20 yard guadagnate.Difese che finora stanno avendo la meglio su due attacchi abbastanza imprecisi.-9 minuti.che devono quindi riorganizzare l’attacco daldown.-9 minuti. C’è l’intercetto! Mahomes si libera di tre avversari, poi il lancio è impreciso.-10 minuti. Con un lancio iprendono ildown.Penalità che è stata inflitta a Hurts, che ha messo le mani in faccia a Brown.