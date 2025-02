Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina 2-1: Arnautovicccccccc compie il sorpasso

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.2-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA56? BARELLA SFIORA IL 3-1! Punizione dal limite del vicecapitano nerazzurro, palla che sorvola di poco la traversa.Carlos Augusto la mette morbida e precisa per l’incornata di Arnautovic. L’austriaco riporta l’in vantaggio a San Siro.51? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!! E ORA L’E’ DI NUOVO AVANTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!49? Primo squillo del secondo tempo dell’con la conclusione alta di Lautaro Martinez dai 23 metri.