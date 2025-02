Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina 1-1: inizia il secondo tempo, fuori Calhanoglu

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San Siro” di Milano.1-1 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA21.50IL!21.48 Inzaghi, vedendo l’andazzo della partita e l’arbitraggio scandaloso di La Penna, fa uscire qualche ammonito. Zielinski pronto per sostituire.Finisce 1-1 il primotra, segnato da un disastroso arbitro La Penna. Due errori incredibili. Pazzesco veramente.45’+2? FINE PRIMO!45’+1? Due ammonizioni estratte da La Penna: una a Parisi e l’altra a