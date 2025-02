Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina 0-0: inizia la partita a San Siro, avanti!

è lavalida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i viola allenati da Raffaele Palladino. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo “San” di Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA4? Avvio importante dell’, che approccia bene alla. Nerazzurri all’arrembaggio già verso la porta di De Gea.1? SUBITO LAUTARO MARTINEZ! Traversone di Darmian per la favolosa girata del Toro, che conclude bene verso la porta di rasoterra. Palla al lato di poco.20.45!20.43 Inno della Serie A saluto tra i giocatori: orasi stanno sistemando in campo.20.41dentro il tunnel e tra poco scenderanno in campo.