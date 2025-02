Lettera43.it - L’israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, chi sono le cantanti che canteranno Imagine a Sanremo

Tra gli ospiti della prima serata del Festival di2025 vileNoa e, rispettivamente israeliana e, che saliranno sul palco dell’Ariston per portare un messaggio di pace, unità e speranza. Le due artiste duetteranno infatti sulle note didi John Lennon.Chi è la cantante israeliana NoaNoa (Getty).Pseudonimo di Achinoam Nini, Noa tornerà al Festival a 30 anni esatti dalla sua prima partecipazione, nel 1995, come ospite internazionale. Ha anche partecipato nel 2006 col brano Un discorso in generale, vincendo il premio della Critica, ed è tornata all’Ariston nel 2012 duettando con Eugenio Finardi nel corso della serata intitolata W l’Italia nel mondo. Nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza come cavaliere della Repubblica italiana e successivamente quella di commendatore della Repubblica italiana.