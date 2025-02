Ilgiorno.it - Liscate, hub Sogemar. Il sindaco alza la voce: pronto a incatenarmi

Decreto Genova, zona logistica semplificata e ampliamento, su Vignate, dell’hub dei trasporti, il Comune accanto,gli scudi e la: "Desidero presenziare, quando sarà il momento, ai tavoli di discussione. Va chiarito da dove si pensi di far entrare, o uscire, i Tir. E lo dico subito: se transiteranno sul mio Comune, sono". Lagrossa è quella di Lorenzo Fucci, ildi. Il maxi progetto che, nell’ambito delle "maglie larghe" previste per le aree retroporto o interporto di Genova, pende su questa zona della Martesana, non è ancora stato ufficialmente presentato. Incontri interlocutori hanno interessato i Comuni coinvolti: Melzo, che ospita il poloin zona industriale, Vignate, su cui si estenderà l’ormai sicuro ampliamento e, per altro progetto connesso, Pioltello e Segrate.