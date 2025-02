Ilrestodelcarlino.it - L’ira del sindaco di Ventasso: "La montagna non è un luna park"

"Lava rispettata". Ildel comune diEnrico Ferretti non ci sta e dopo i due interventi in pochi giorni del Soccorso Alpino dell’Emilia-Romagna – il primo sabato sul Monteper due escursionisti dispersi, il secondo ieri sul Monte Cusna (comune di Villa Minozzo) per quattro persone travolte da una valanga – lancia un appello alla prudenza e alla consapevolezza di chi frequenta l’Appennino. "Il Soccorso Alpino e chi si adopera per prestare aiuto sono un valore aggiunto per il territorio, e noi dobbiamo tutelarli" sottolinea Ferretti, evidenziando il rischio a cui vanno incontro i soccorritori in ogni intervento. "Innon si sa mai cosa c’è sotto i piedi, soprattutto nella stagione invernale in cui le variabili sono tantissime. Bisogna conoscerla e, soprattutto, conoscere se stessi.