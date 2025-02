Quotidiano.net - Liquirizia Amarelli punta sull’export:: "Molti estimatori nel nord Europa"

Leggi su Quotidiano.net

RICAVARE L’ORO da una pianta infestante. È questa la sfida che ladi Rossano Calabro (Cosenza) sta vincendo dal 1500 grazie alla lavorazione della. Che altro non è se non l’estrazione di un succo da una radice che occorre tagliare senza però estirpare la pianta che deve continuare a riprodursi affinché possa proseguire il suo utilizzo. Una pianta che, per il resto, non vale nulla, se non come infestante, e prolifera tra Calabria e Sicilia, tra l’Abruzzo e la Turchia. Una lunga storia fatta di passione, cultura, impresa e tradizione che affonda le sue radici a Rossano, nella terra di Calabria. Antichi documenti attestano che già intorno al 1500 la famigliacommercializzava i rami sotterranei di una pianta che tutt’ora cresce in abbondanza nei suoi latifondi: la, dall’allettante nome scientifico di Glycyrrhiza Glabra, cioè radice dolce.