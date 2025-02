Sport.quotidiano.net - L’intervista. Debutto con gol per Parigini: "Ci manca fiducia, la troveremo lavorando con ancora più forza»

con gol – purtroppo inutile ai fini del risultato – per Vittorio, che ha impiegato appena quattro minuti per firmare la rete della speranza con un colpo di testa che non rappresenta esattamente la specialità della casa. "C’è molto dispiacere per la sconfitta, perché a parte i primi 10-15 minuti abbiamo giocato una buona partita – osserva l’attaccante arrivato dall’Audace Cerignola –. La situazione è questa, non si poteva pensare di cambiare le sorti della stagione in una settimana. In ogni caso, ho visto una squadra che nella ripresa ha avuto parecchie occasioni e ci ha provato fino all’ultimo: ciun po’ di, lapiù forte per raggiungere la salvezza. Approccio negativo? Sono appena arrivato a Ferrara, non ero a conoscenza di problemi ricorrenti sotto questo punto di vista.